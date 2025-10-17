Milano 12:44
41.523 -2,01%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:44
9.322 -1,21%
Francoforte 12:43
23.767 -2,08%

Technoprobe scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Technoprobe scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che passa di mano in perdita del 3,91%.
Condividi
```