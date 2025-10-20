Milano 13:19
42.315 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:20
9.389 +0,37%
Francoforte 13:19
24.096 +1,11%

Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,89%

Il FTSE MIB esordisce a 42.128,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,89%
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, con un incremento dello 0,89%, a quota 42.128,33 in apertura.
Condividi
```