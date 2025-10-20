Milano 13:19
42.315 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:20
9.389 +0,37%
Francoforte 13:19
24.096 +1,11%

Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,27% alle 13:00

Il FTSE MIB allunga a 42.288,36 punti

In breve, Finanza
Risultato positivo dell'1,27% per Milano, alle 13:00, che continua gli scambi a 42.288,36 punti.
