Milano 13:21
42.322 +1,35%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:21
9.389 +0,36%
Francoforte 13:21
24.097 +1,12%

Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,88%

Ibex 35 avvia la seduta a 15.737,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,88%
Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,88%, dopo aver aperto a 15.737,9 Euro.
Condividi
```