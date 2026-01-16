Milano 9:41
45.737 -0,25%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:41
10.218 -0,20%
25.308 -0,18%

Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,26%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 17.597,3 Euro

Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,26%, a quota 17.597,3 in apertura.
