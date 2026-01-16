Milano
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 09.57
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,26%
Ibex 35 apre appena sotto la parità a 17.597,3 Euro
In breve
,
Finanza
16 gennaio 2026 - 09.18
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,26%, a quota 17.597,3 in apertura.
