Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 18.53
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,29%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,29%
Ibex 35 termina a 17.596,4 Euro
In breve
,
Finanza
07 gennaio 2026 - 17.53
Madrid porta a casa un calo dello 0,29%, con chiusura a 17.596,4 Euro.
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,29%
