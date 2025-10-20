Commercialisti: al via le preiscrizioni ai corsi per il tax control framework

(Teleborsa) - Ilha approvato iper l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del tax control framework, previsti dal Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.Le domande di preiscrizione, mentre i corsi e i test di valutazione si svolgeranno da remoto. Ulteriori dettagli saranno comunicati a breve, come indicato nell’informativa 146/2025 diffusa dal Consiglio nazionale.La partecipazione a tali percorsi formativi e il superamento di un successivo test di valutazione consentirannoabilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212 e sono rivolti a coloro che non sono in possesso dei requisiti di esonero totale.I percorsi formativi sono suddivisi indi durata complessiva di, aventi ad oggetto le seguenti materie: sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (per una durata pari ad almeno la metà del corso); principi contabili; diritto tributario.Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, è, fatta salva la sussistenza di eventuali condizioni di esonero parziale previste dal p. 5 del suddetto Protocollo di intesa.Per la presentazione della domanda di preiscrizione si potranno utilizzare i modelli allegati e caricarli, all’atto della prenotazione. Le prenotazioni effettuate senza il caricamento della relativa domanda, non saranno tenute in considerazione."Dopo il primo popolamento dell’elenco, avvenuto nelle scorse settimane – afferma il presidente del– con l’apertura delle preiscrizioni si entra sempre più nella piena fase operativa del, una pagina importante per il fisco italiano e per la nostra professione. Con i colleghi avvocati diventiamo protagonisti di una novità che, nell’assegnarci un ruolo di grande responsabilità derivante dal riconoscimento delle nostre competenze, costituisce anche una opportunità di lavoro per tanti colleghi".