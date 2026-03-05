Professioni, “Obiettivo Uni.Co”: 67 Unioni locali e 50 Università coinvolte alla terza edizione

(Teleborsa) - Incon il coinvolgimento disi è svolta ieri mattina la", il progetto promosso dall’per avvicinare gli studenti al percorso professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile. L’iniziativa ha coinvolto atenei di tutto il territorio nazionale sul tema "", con l’obiettivo di offrire a migliaia di studenti un’occasione di confronto diretto sui percorsi di accesso, sulle opportunità di specializzazione e sulle prospettive di crescita legate alla professione di commercialista."Alla terza edizione, Obiettivo Uni.Co conferma una crescita costante", dichiarano"L’obiettivo resta quello di fornire agli studenti informazioni chiare e concrete sulla professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Tra i giovani permangono spesso resistenze legate soprattutto a tirocinio ed esame di stato, percepiti come un ostacoli difficili da superare, e alle percezione di una professione poco interessante. In questi anni, però, il lavoro portato avanti ha prodotto risultati importanti:e, grazie a un bando della Cassa Dottori Commercialisti, nato anche su impulso dell’Unione, il tirocinio può essere sostenuto economicamente. Agli studenti diciamo di non avere timore di questa scelta: se c’è passione, quella del commercialista è una professione solida, qualificante e capace di offrire grandi sbocchi professionali in ambiti diversificati, attuali e stimolanti"."Quella del commercialista è un professionista che aiuta le imprese, sostiene le famiglie, accompagna l’innovazione e contribuisce allo sviluppo del Paese", ha affermato"Si tratta di un’attività che offre autonomia, possibilità di crescita e un ruolo centrale nella società, in una fase storica caratterizzata da profondi cambiamenti". "Da quest’anno la Cassa Dottori Commercialisti ha introdotto un bando a sostegno dello svolgimento del tirocinio professionale, finanziato con uno stanziamento di 5 milioni di euro", ha sottolineato Ferdinando Boccia, presidente della Cassa Dottori Commercialisti. "La misura prevede un contributo di 500 euro al mese in favore dei dominus che si impegnano a riconoscere ai tirocinanti una borsa di studio di almeno mille euro mensili"."Confprofessioni sostiene con convinzione questa iniziativa", ha infine rimarcato. "Il futuro delle professioni passa anche dalla partecipazione dei giovani e dalla capacità di costruire un sistema nel quale i liberi professionisti e le professioni intellettuali abbiano un ruolo sempre più forte".