Locazioni turistiche: focus dei commercialisti sul regime fiscale

(Teleborsa) - "Il regime fiscale delle locazioni turistiche" è il titolo del documento pubblicato oggi dalrealizzato dalla Commissione "Fiscalità immobiliare e della transizione ecologica" nell'ambito dell'area "Fiscalità" a cui è delegato il consigliereNegli ultimi anni si sono sviluppate in Italia, parallelamente allecome i bed & breakfast, le case vacanze e gli affittacamere, forme diverse di locazioni, cosiddette "turistiche", di immobili con destinazione abitativa. Tali fattispecie – rilevano i commercialisti – si connotano con una durata limitata di fruizione del bene immobile nel tempo e con la finalità di soddisfare esigenze di natura abitativa temporanea e non stabile.Lain senso lato ha conosciuto una crescita esponenziale, complici le piattaforme digitali che facilitano l'incontro tra domanda e offerta di alloggi a breve termine. Questa formula di ospitalità, alternativa alle tradizionali strutture ricettive, ha sollevato numerosiIl lavoro prende quindi in esame le, la normativa nazionale e regionale, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale ad opera della legge n. 178/2020, cercando di individuare il confine tra reddito fondiario e reddito d'impresa, con un cenno alla nuova direttiva comunitaria ViDA, che disciplinerà dal 2028 l'attività delle piattaforme di prenotazione turistica e i trattamenti fiscali degli alloggi ad uso turistico locati attraverso le piattaforme.