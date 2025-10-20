Milano 13:23
Francoforte: amplia l'ascesa Hensoldt
(Teleborsa) - Protagonista Hensoldt, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,61%.

La tendenza ad una settimana di Hensoldt è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Hensoldt suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 94,03 Euro con tetto rappresentato dall'area 97,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 92,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
