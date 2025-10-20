Francoforte: amplia l'ascesa Hensoldt

(Teleborsa) - Protagonista Hensoldt
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,61%.
La tendenza ad una settimana di Hensoldt
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Hensoldt
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 94,03 Euro con tetto rappresentato dall'area 97,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 92,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)