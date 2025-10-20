Francoforte: andamento rialzista per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di camion e autobus
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Daimler Truck Holding
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Daimler Truck Holding
rispetto all'indice.
Lo scenario di breve periodo di Daimler Truck Holding
evidenzia un declino dei corsi verso area 34,26 Euro con prima area di resistenza vista a 35,32. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 33,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)