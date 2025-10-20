Milano 13:24
42.298 +1,29%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:25
9.389 +0,36%
Francoforte 13:23
24.101 +1,13%

Francoforte: giornata negativa in Borsa per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata negativa in Borsa per ThyssenKrupp
In forte ribasso il produttore di acciaio, che mostra un -22,65%.
Condividi
```