Francoforte: scambi al rialzo per Ionos

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 2,94%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,72 Euro. Prima resistenza a 33,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)