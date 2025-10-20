Milano 13:26
42.303 +1,31%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:26
9.388 +0,36%
Francoforte 13:25
24.104 +1,14%

Francoforte: scambi al rialzo per Ionos

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Ionos
(Teleborsa) - Scambia in profit Ionos, che lievita del 2,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ionos rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di Ionos si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,72 Euro. Prima resistenza a 33,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```