Francoforte: scambi in positivo per Aurubis

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore tedesco di rame, che tratta in utile del 2,59% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Aurubis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big europea del rame. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Aurubis evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 108 Euro. Primo supporto a 105,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 104,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
