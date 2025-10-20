Francoforte: scambi in positivo per Aurubis

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore tedesco di rame
, che tratta in utile del 2,59% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Aurubis
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big europea del rame
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Aurubis
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 108 Euro. Primo supporto a 105,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 104,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)