Londra: calo per Unite Group

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito
, che presenta una flessione del 2,18%.
La tendenza ad una settimana di Unite Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Unite Group
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,571 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,697. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,522.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)