Londra: calo per Unite Group

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito, che presenta una flessione del 2,18%.

La tendenza ad una settimana di Unite Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Unite Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,571 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,697. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,522.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
