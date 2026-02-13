Milano 14:17
45.312 -1,97%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:17
10.383 -0,18%
Francoforte 14:17
24.834 -0,07%

Londra: calo per NatWest Group

Composto ribasso per il gruppo bancario inglese, in flessione del 2,52% sui valori precedenti.
