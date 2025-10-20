Milano 13:28
42.312 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:28
9.389 +0,37%
Francoforte 13:27
24.113 +1,18%

Londra: rosso per Pearson

(Teleborsa) - Pressione sulla società internazionale di formazione, che tratta con una perdita del 2,64%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pearson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pearson rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Pearson è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,04 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 10,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
