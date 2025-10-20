Loop Capital promuove Apple a Buy e alza TP: il titolo registra il primo record del 2025

(Teleborsa) - Loop Capital
ha migliorato il giudizio su Apple
da Hold a Buy
e alzato il target price
a 315 dollari
per azione (da 226), citando una domanda superiore alle attese per l’iPhone 17
e un nuovo ciclo di crescita pluriennale che potrebbe proseguire fino al 2027.
Secondo la società, Apple si trova "all’inizio di un lungo ciclo di adozione
" che porterà a tre anni consecutivi di record nelle spedizioni di iPhone: 238 milioni di unità nel 2025, 250 milioni nel 2026 e oltre 260 milioni nel 2027. Loop Capital sottolinea inoltre che i prezzi medi di vendita (ASP) restano "significativamente superiori alle stime di mercato", offrendo ulteriore potenziale di rialzo rispetto alle attese di Wall Street.
L’upgrade arriva dopo un lancio dell’iPhone 17 giudicato "molto migliore del previsto", con spedizioni nel terzo trimestre pari a 56,5 milioni di unità, oltre le previsioni. Il modello iPhone 17 Air
è andato esaurito in pochi minuti in Cina
, dove Loop stima un potenziale extra di 4-6 milioni di unità nel quarto trimestre. La società evidenzia infine la forza di Apple nel mercato cinese, dove il gruppo è stato "l’unico grande player con crescita trimestre su trimestre" nonostante le difficoltà del contesto.
La promozione ha permesso alla Casa di Cupertino
di estendere i guadagni rispetto alla seduta precedente, crescendo più del 4% e attestandosi a 264 dollari. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 265,7 e successiva a 273,6. Supporto a 257,8.