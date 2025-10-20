Madrid: andamento rialzista per Banco Santander

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca spagnola
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico dell'istituto di credito spagnolo
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 8,426 Euro con area di resistenza individuata a quota 8,481. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 8,392.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)