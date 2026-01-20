Madrid: rosso per Unicaja Banco

istituto finanziario con sede in Spagna

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione dell'1,98%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,813 Euro. Rischio di discesa fino a 2,751 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,875.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)