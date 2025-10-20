Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

New York: balza in avanti United Health

(Teleborsa) - Balza in avanti la big delle assicurazioni sanitarie, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di United Health subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'assicuratore sanitario. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 367,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 359,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 354,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
