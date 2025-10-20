Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

New York: rosso per Oracle

Migliori e peggiori
New York: rosso per Oracle
(Teleborsa) - Ribasso per il principale fornitore di software aziendale, che presenta una flessione del 2,98%.

Lo scenario su base settimanale di Oracle rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Oracle. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 287,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 279,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 277.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```