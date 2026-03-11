Oracle vola dopo i conti: boom del cloud per l'AI e previsioni oltre le attese

Oracle

(Teleborsa) -ha messo a segno un forte rialzo nelle contrattazioni after-hours di Wall Street, con il titolo in crescita di quasi il 10%, grazie ae a un outlook che conferma la solidità della domanda di servizi cloud per l’intelligenza artificiale.Nel trimestre chiuso al 28 febbraio, i- il segmento più osservato dagli analisti - sono aumentati dell’84% a 4,9 miliardi di dollari, superando le stime e accelerando rispetto al trimestre precedente. Per il nuovo anno fiscale, che inizierà a giugno, Oracle prevede ricavi complessivi pari a 90 miliardi di dollari, ben oltre le previsioni (86,7 miliardi di dollari).La società sta ampliando rapidamente la propria capacità cloud per soddisfare contratti di grande scala con clienti come OpenAI e Meta. L’espansione, tuttavia, comporta investimenti ingenti: le spese in conto capitale hanno raggiunto 18,6 miliardi di dollari nel trimestre, superando i 14 miliardi attesi dal mercato, mentre la guidance per l’intero anno resta fissata a 50 miliardi.Secondo il management, Oracle sta consegnandocon rapidità, rispettando o anticipando le scadenze nel 90% dei casi. Le prenotazioni future hanno raggiunto 553 miliardi di dollari, in aumento rispetto al trimestre precedente (523 miliardi di dollari), spinte soprattutto da contratti AI in cui i clienti finanziano direttamente l’acquisto iniziale di semiconduttori."La domanda di cloud per l'addestramento e l'inferenza dei modelli AI continua a crescere più velocemente dell'offerta", ha dichiarato l'azienda durante la conference con gli analisti sui risultati, sottolineando che il rafforzamento finanziario dei principali clienti permette a Oracle di puntare a tassi di crescita superiori anche oltre il 2027.