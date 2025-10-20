Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

New York: seduta euforica per Cooper Companies

Migliori e peggiori
New York: seduta euforica per Cooper Companies
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda di dispositivi medici che produce lenti a contatto, che mostra una salita bruciante del 4,49% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cooper Companies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Cooper Companies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 76,32 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,78. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 78,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```