New York: seduta euforica per Cooper Companies

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda di dispositivi medici che produce lenti a contatto
, che mostra una salita bruciante del 4,49% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cooper Companies
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Cooper Companies
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 76,32 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,78. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 78,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)