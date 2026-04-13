New York: seduta euforica per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che tratta in rialzo del 4,55%.



La tendenza ad una settimana di Akamai Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del fornitore americano di software e servizi per siti Web evidenzia un declino dei corsi verso area 92,71 USD con prima area di resistenza vista a 97,24. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 89,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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