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New York: seduta euforica per Akamai Technologies

Migliori e peggiori
New York: seduta euforica per Akamai Technologies
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che tratta in rialzo del 4,55%.

La tendenza ad una settimana di Akamai Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo del fornitore americano di software e servizi per siti Web evidenzia un declino dei corsi verso area 92,71 USD con prima area di resistenza vista a 97,24. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 89,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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