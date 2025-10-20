Milano
Martedì 21 Ottobre 2025, ore 02.51
New York: senza freni EQT
Migliori e peggiori
,
In breve
20 ottobre 2025 - 20.00
Effervescente il
principale produttore americano di gas naturale
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,72%.
Titoli e Indici
EQT
+4,38%
