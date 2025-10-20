Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

Oro: 4.308,18 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.308,18 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.308,18 dollari l'oncia (+1,37%) alle 15:40.
Condividi
```