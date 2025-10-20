Milano
13:31
42.300
+1,30%
Nasdaq
17-ott
24.818
0,00%
Dow Jones
17-ott
46.191
+0,52%
Londra
13:31
9.389
+0,36%
Francoforte
13:30
24.115
+1,19%
Lunedì 20 Ottobre 2025, ore 13.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: scambi al rialzo per Safran
Parigi: scambi al rialzo per Safran
Migliori e peggiori
,
In breve
20 ottobre 2025 - 13.00
Seduta vivace oggi per la
società ingegneristica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: risultato positivo per Safran
Parigi: balza in avanti Safran
Parigi: andamento negativo per Safran
Parigi: scambi al rialzo per Publicis Groupe
Titoli e Indici
Safran
+2,66%
Altre notizie
Parigi: scambi al rialzo per Renault
Parigi: scambi al rialzo per Thales
Parigi: scambi al rialzo per Kering
Parigi: scambi in positivo per Hermes
Parigi: scambi in positivo per STMicroelectronics
Parigi: scambi negativi per STMicroelectronics
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto