Milano 13:31
42.300 +1,30%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:31
9.389 +0,36%
Francoforte 13:30
24.115 +1,19%

Parigi: scambi al rialzo per Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Safran
Seduta vivace oggi per la società ingegneristica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.
Condividi
```