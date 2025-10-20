Piazza Affari: andamento rialzista per GVS

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GVS
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di GVS
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,952 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,762. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,142.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)