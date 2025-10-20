Milano 13:33
42.292 +1,28%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:33
9.389 +0,37%
Francoforte 13:32
24.110 +1,17%

Piazza Affari: balza in avanti D'Amico

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale nel trasporto marittimo, con una variazione percentuale del 2,60%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di D'Amico mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,278 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,378. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,216.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
