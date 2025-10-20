Piazza Affari: exploit di BPER

istituto di credito emiliano

BPER

FTSE MIB

Banca Popolare emiliana

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l', che mostra una salita bruciante del 4,00% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,68. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)