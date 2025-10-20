Piazza Affari: exploit di BPER

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'istituto di credito emiliano
, che mostra una salita bruciante del 4,00% sui valori precedenti.
Il trend di BPER
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico della Banca Popolare emiliana
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,68. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)