Seagate Technology, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage
, che passa di mano in perdita del 3,99%.
La tendenza ad una settimana di Seagate Technology
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 228 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 210,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 245,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)