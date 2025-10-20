Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

Seagate Technology, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori
Seagate Technology, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano in perdita del 3,99%.

La tendenza ad una settimana di Seagate Technology è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 228 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 210,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 245,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
