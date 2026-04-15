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/ Seagate Technology, scendono le quotazioni a New York
Seagate Technology, scendono le quotazioni a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 16.10
Si muove in perdita l'
azienda americana attiva nel settore storage
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,43% sui valori precedenti.
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