Accertamento tributario, dai commercialisti focus sul contraddittorio anticipato

(Teleborsa) - "Il contraddittorio anticipato nell’accertamento tributario
" è il titolo del documento pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti
, predisposto dalla Commissione di studio "Accertamento e rapporti con l’amministrazione centrale e locale", operante nell’area Contenzioso tributario, alla quale è delegata la consigliera nazionale Rosa D’Angiolella
.
Nel quadro della recente riforma fiscale
, il legislatore ha posto con chiarezza l’accento sull’esigenza di un intervento sistematico in materia di contraddittorio endoprocedimentale. L’affermazione del contraddittorio anticipato come principio generale dell’ordinamento, destinato ad avere applicazione generalizzata, è stata accolta come un cambiamento di rilievo storico. La delega ha trovato attuazione con l’introduzione dell’art. 6-bis nello Statuto dei diritti del contribuente, in cui è stato previsto anche il diritto di accesso agli atti del fascicolo.
Il Documento dei commercialisti, dopo il riepilogo del quadro normativo
e degli orientamenti giurisprudenziali anteriforma, offre una ricognizione delle novità in materia: dall’esame degli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo
di cui al d.m. 24 aprile 2024, alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, che è stata introdotta, in sede di conversione, dalla l. n. 67 del 23 maggio 2024.
Sono inoltre analizzati i rapporti
tra obbligo di contraddittorio anticipato, accertamento con adesione e ravvedimento operoso nonché i riflessi procedurali e processuali della novella legislativa.
Il Documento illustra infine le criticità
della nuova disciplina, individuando le possibili soluzioni in linea con i criteri direttivi della legge delega.