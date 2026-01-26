Ciclone Harry: commercialisti chiedono proroga degli adempimenti

(Teleborsa) - Assumere i, per un congruo periodo, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi in. È la richiesta avanzata dalin una lettera firmata dal presidente nazionale della categoria,, inviata oggi alale alPer i commercialisti la proroga si rende necessaria per "" che hanno procurato "che hanno impedito lo svolgimento delle normali attività lavorative di imprese e professionisti, anche a causa delle prolungate interruzioni del servizio di fornitura dell’energia elettrica e dei collegamenti internet".Per la categoria professionale la proroga dovrebbe riguardare "non solo gli adempimenti e i versamenti dei contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa nei territori colpiti dai gravi eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità, manel caso in cui abbiano conferito l’incarico di effettuazione di tali adempimenti a professionisti con studio nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi".