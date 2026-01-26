Ciclone Harry: commercialisti chiedono proroga degli adempimenti

(Teleborsa) - Assumere i provvedimenti necessari per disporre la proroga e la sospensione
, per un congruo periodo, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio nei territori delle Regioni Calabria
, Sardegna e Sicilia colpiti nei giorni scorsi dal ciclone Harry
. È la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti
in una lettera firmata dal presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio
, inviata oggi al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti,
al Viceministro dell’Economia Maurizio Leo
e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone.
Per i commercialisti la proroga si rende necessaria per "l’eccezionalità delle avverse condizioni meteorologiche determinate dal ciclone Harry
" che hanno procurato "gravissimi danni e situazioni di estremo disagio e difficoltà
che hanno impedito lo svolgimento delle normali attività lavorative di imprese e professionisti, anche a causa delle prolungate interruzioni del servizio di fornitura dell’energia elettrica e dei collegamenti internet".
Per la categoria professionale la proroga dovrebbe riguardare "non solo gli adempimenti e i versamenti dei contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa nei territori colpiti dai gravi eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità, ma anche di quelli localizzati altrove
nel caso in cui abbiano conferito l’incarico di effettuazione di tali adempimenti a professionisti con studio nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi".