Commercialisti: Moro nominato tesoriere, Masini entra nel Comitato Esecutivo

Le nomine arrivano dopo le dimissioni di Salvatore Regalbuto, eletto alla presidenza dell’Ordine territoriale di Torino

(Teleborsa) - David Moro è il nuovo tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti, mentre Maurizio Masini entra a far parte del comitato esecutivo. Le due nomine sono state deliberate nella seduta odierna del Consiglio nazionale della categoria.

I due Consiglieri nazionali prendono il posto di Salvatore Regalbuto, tesoriere uscente e membro del comitato esecutivo, dimessosi nei giorni scorsi dopo che nelle elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali, tenutesi il 15 e il 16 gennaio, era stato eletto alla guida dell’Ordine di Torino.
