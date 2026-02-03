Commercialisti: Moro nominato tesoriere, Masini entra nel Comitato Esecutivo

(Teleborsa) - David Moro è il nuovo tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti
, mentre Maurizio Masini entra a far parte del comitato esecutivo
. Le due nomine sono state deliberate nella seduta odierna del Consiglio nazionale della categoria
.
I due Consiglieri nazionali prendono il posto di Salvatore Regalbuto
, tesoriere uscente e membro del comitato esecutivo, dimessosi nei giorni scorsi dopo che nelle elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali, tenutesi il 15 e il 16 gennaio, era stato eletto alla guida dell’Ordine di Torino.