Economia
Commercialisti, de Nuccio: corsi TCF al via a marzo
(Teleborsa) - “Abbiamo approvato il programma, individuato i relatori, la piattaforma e le modalità di svolgimento in e-learnig. Stiamo per iniziare le registrazioni e contiamo di partire non più tardi della prima metà di marzo con i corsi, dando così il via al reclutamento dei nuovi certificatori del TCF. Per noi commercialisti questo è un ambito operativo particolarmente significativo”. È quanto affermato dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, in merito per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del tax control framework.

