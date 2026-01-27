Commercialisti, si vota il 15 aprile

(Teleborsa) - Le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti
si terranno il prossimo 15 aprile.
Lo comunica lo stesso Consiglio nazionale con l’Informativa 19/2026.
“Con D.M. 27 gennaio 2026 - si legge nella comunicazione agli Ordini territoriali della categoria -, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio
ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale per il giorno 15 aprile 2026. Il decreto ministeriale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2026”.