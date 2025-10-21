Milano 13:25
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:25
9.432 +0,31%
Francoforte 13:25
24.311 +0,22%

Analisi Tecnica: indice DAX del 20/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Giornata all'insegna degli acquisti per il principale indice di Francoforte che ha terminato in rialzo attestandosi a 24.258,8.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.410,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23.969,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.851,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
