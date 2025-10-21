Milano
13:27
42.805
+0,97%
Nasdaq
20-ott
25.141
0,00%
Dow Jones
20-ott
46.707
+1,12%
Londra
13:27
9.432
+0,30%
Francoforte
13:27
24.312
+0,22%
Martedì 21 Ottobre 2025, ore 13.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,65%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,65%
L'Indice Hang Seng chiude a 26.286,47 punti
In breve
,
Finanza
21 ottobre 2025 - 06.20
Ottima performance per Hong Kong (+1,65%), che archivia la giornata a 26.286,47 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,54%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,90%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 2,47%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,76%
Altre notizie
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,73%
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,66%
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,41%
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,83%
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,04%)
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 3,49%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto