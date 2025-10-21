FIPE e APCI insieme per valorizzare la ristorazione italiana: firmato il protocollo d'intesa

(Teleborsa) - Firmato ieri il protocollo di intesa tra FIPE
– Federazione Italiana Pubblici Esercizi – e APCI
– Associazione Professionale Cuochi Italiani, in occasione di Host Milano
, il più importante appuntamento internazionale dedicato al mondo dell’ospitalità.
L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra imprese della ristorazione e professionisti della cucina
, promuovendo sinergie strategiche per la crescita del settore e la valorizzazione della cultura gastronomica italiana.
Il protocollo prevede la realizzazione di iniziative congiunte, tavoli di confronto e progetti comuni
orientati a potenziare la formazione professionale e la qualificazione delle competenze; sostenere la promozione del Made in Italy nel mondo e tutelare e diffondere l’identità gastronomica nazionale.
"Con questo accordo – ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, Presidente di FIPE
– diamo un segnale importante di coesione all’interno del mondo della ristorazione. L’unione tra imprese e professionisti rappresenta una condizione indispensabile
per affrontare le sfide del mercato, sostenere la qualità del Made in Italy
e rafforzare l’immagine della cucina italiana nel mondo. Oggi più che mai, è necessario fare squadra per tutelare il valore economico, culturale e sociale della ristorazione italiana.
Solo mettendo insieme le esperienze delle imprese e le competenze dei cuochi possiamo costruire un sistema più forte, capace di innovare senza perdere le proprie radici, e di offrire nuove opportunità alle giovani generazioni che scelgono questo mestiere con passione e impegno."
"Questo accordo – ha dichiarato Roberto Carcangiu, Presidente di APCI
– rappresenta un’opportunità concreta
per dare un senso nuovo e condiviso al nostro settore. APCI e FIPE, pur con ruoli diversi, hanno la stessa responsabilità
: stimolarsi e supportarsi a vicenda per costruire un modello di ristorazione sostenibile, capace di valorizzare le competenze dei cuochi e la forza delle imprese. Solo così possiamo affrontare le sfide del presente e offrire prospettive reali alle nuove generazioni. Non si tratta di un’alleanza di facciata ma di un percorso che vuole unire esperienze e visioni, con l’obiettivo di dare più solidità e coerenza al sistema della ristorazione. La collaborazione tra imprese e professionisti è la chiave per restituire al settore il ruolo economico, culturale e sociale che merita; è un invito a guardare avanti con fiducia, unendo le energie di chi ogni giorno vive la cucina e di chi sostiene le imprese, per dare nuova linfa a un comparto che rappresenta non solo economia, ma anche cultura, identità e passione".
La collaborazione tra FIPE e APCI rappresenta un ulteriore passo nel percorso di integrazione tra mondo imprenditoriale e professionale,
in un contesto in cui competenze, formazione e innovazione restano leve fondamentali per lo sviluppo sostenibile del settore.