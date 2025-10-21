FIPE e APCI insieme per valorizzare la ristorazione italiana: firmato il protocollo d'intesa

(Teleborsa) - Firmato ieri il– Federazione Italiana Pubblici Esercizi –– Associazione Professionale Cuochi Italiani, in occasione di, il più importanteL’accordo nasce con, promuovendo sinergie strategiche per la crescita del settore e la valorizzazione della cultura gastronomica italiana.Il protocollo prevede la realizzazione diorientati a potenziare la formazione professionale e la qualificazione delle competenze; sostenere la promozione del Made in Italy nel mondo e tutelare e diffondere l’identità gastronomica nazionale."Con questo accordo – ha dichiarato– diamo un segnale importante di coesione all’interno del mondo della ristorazione. L’unione traper affrontare le sfide del mercato, sosteneree rafforzare l’immagine della cucina italiana nel mondo. Oggi più che mai, èSolo mettendo insieme le esperienze delle imprese e le competenze dei cuochi possiamo costruire un sistema più forte, capace di innovare senza perdere le proprie radici, e di offrire nuove opportunità alle giovani generazioni che scelgono questo mestiere con passione e impegno.""Questo accordo – ha dichiarato– rappresentaper dare un senso nuovo e condiviso al nostro settore. APCI e FIPE, pur con ruoli diversi,: stimolarsi e supportarsi a vicenda per costruire un modello di ristorazione sostenibile, capace di valorizzare le competenze dei cuochi e la forza delle imprese. Solo così possiamo affrontare le sfide del presente e offrire prospettive reali alle nuove generazioni. Non si tratta di un’alleanza di facciata ma di un percorso che vuole unire esperienze e visioni, con l’obiettivo di dare più solidità e coerenza al sistema della ristorazione. La collaborazione tra imprese e professionisti è la chiave per restituire al settore il ruolo economico, culturale e sociale che merita; è un invito a guardare avanti con fiducia, unendo le energie di chi ogni giorno vive la cucina e di chi sostiene le imprese, per dare nuova linfa a un comparto che rappresenta non solo economia, ma anche cultura, identità e passione".La collaborazione tra FIPE e APCI rappresentain un contesto in cui competenze, formazione e innovazione restano leve fondamentali per lo sviluppo sostenibile del settore.