Lovaglio (MPS): insieme Banca MPS e Mediobanca rafforzano l’eccellenza della tradizione bancaria italiana

(Teleborsa) - "Il nuovo Piano Industriale rappresenta la naturale evoluzione del percorso di trasformazione
realizzato con successo negli ultimi anni. Abbiamo disegnato una struttura di Gruppo chiara ed efficace
, in grado di valorizzare pienamente le piattaforme di Banca Monte dei Paschi di Siena
e Mediobanca
per migliorare l’esperienza dei clienti su tutti i canali. Stiamo costruendo un gruppo bancario solido, diversificato e profittevole, capace di generare una crescita sostenibile e rendimenti molto attraenti per tutti i nostri azionisti", ha dichiarato Luigi Lovaglio
, Amministratore Delegato della banca senese.
"Insieme, Banca Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca rafforzano l’eccellenza della tradizione bancaria italiana
, combinando la solida rete commerciale di Mps
con la cultura di advisory altamente riconosciuta di Mediobanca
, il cui brand e le cui competenze vengono preservati come pilastro fondamentale del nostro Gruppo. Con chiarezza strategica, disciplina nell’esecuzione e una solida posizione patrimoniale, siamo pronti per una nuova fase di creazione di valore, facendo leva su radici profonde e guardando a nuove ambiziose frontiere", ha aggiunto Lovaglio commentando il piano industriale 2026-2030
, approvato dal Cda di MPS nella tarda serata di ieri.