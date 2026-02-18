Credito alle imprese che investono al Sud: UniCredit aderisce al protocollo d'intesa ZES-ABI

(Teleborsa) - Favorire l'accesso al credito delle imprese che investono all'interno della ZES unica per il Mezzogiorno. Un'area che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna nonché, per effetto della legge del 2025, anche i territori delle regioni Marche e Umbria. Con questo obiettivoha aderito al, firmato nelle scorse settimane dale dalL'accordo prevede anche la costituzione di unquale ambito per discutere e approfondire le diverse esigenze delle imprese che operano in quelle aree.Aderendo al protocollo,si impegna a mettere in campo una serie di azioni per supportare gli investimenti nel Mezzogiorno, con particolare focus sullo sviluppo delle filiere ritenute strategiche a livello nazionale, quali agroalimentare e agroindustria, turismo, made inItaly di qualità, chimica e farmaceutica, aerospazio e altre. Nel quadro dell'intesa, UniCredit metterà a disposizione, comeLe imprese clienti interessate potranno inoltre accedere gratuitamente al servizio di profilazione ESG tramite la piattaforma Open-es, sviluppato conIl servizio permette all'impresa di misurare la propria performance di sostenibilità, ottenere un punteggio e posizionarsi rispetto al settore, facilitando l'accesso a soluzioni di finanziamento mirate.La volontà è quella dispecificamente previsti per i territori parte della ZES unica e ampliare l'accesso al credito per le imprese che scelgono di investire."Con l'adesione al protocollo ZES-ABI – afferma– confermiamo il nostro sostegno alle imprese che investono nello sviluppo, nella competitività e nell'occupazione dei territori del Mezzogiorno. Nel 2025 abbiamo erogato oltre 15 miliardi di nuovo credito a favore delle PMI, per le quali abbiamo rinnovato il nostro impegno anche nel pianoindustriale UniCredit Unlimited presentato di recente".