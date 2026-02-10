Legacoop Agroalimentare e Legambiente: protocollo per gestione sostenibile boschi

(Teleborsa) -la tutela degli ecosistemi forestali italiani, promuovere una gestione attiva e sostenibile dei boschi e valorizzare il ruolo delle cooperative forestali come presidio ambientale, economico e sociale dei territori: con questi obiettivi Legacoop Agroalimentare e Legambiente hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa triennale che segna un passo concreto verso un nuovo modello di collaborazione tra mondo cooperativo e associazionismo ambientalista.valore aggiunto per i territori e bioeconomia circolare. Tra gli obiettivi comuni del Protocollo figurano la promozione delle filiere forestali sostenibili e delle filiere corte, l’utilizzo del legno secondo il principio dell’uso a cascata, la creazione di valore aggiunto nei territori e la condivisione di competenze ed esperienze sulla gestione responsabile dei boschi. Un approccio che mette al centro la bioeconomia circolare delle foreste come leva di sviluppo e resilienza.he le foreste rappresentano una risorsa strategica per il Paese: non solo per la tutela della biodiversità e la mitigazione della crisi climatica, ma anche per la sicurezza del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico e lo sviluppo delle aree interne e montane", commenta Cristian Maretti presidente di Legacoop Agroalimentare. "Le nostre cooperative forestali svolgono un ruolo chiave e coniugano valori fondamentali come lavoro"Legambiente e Legacoop Agroalimentare uniscono le forze per lo sviluppo delle filiere forestali italiane e la promozione di una gestione sostenibile delle foreste", sostienepresidente nazionale Legambiente. "Dall’annuale Forum Foreste agli eventi sul territorio, l’obiettivo dell’accordo è chiaro: tutelare la biodiversità forestale, valorizzare i servizi ecosistemici e rafforzare filiere responsabili. Grazie a questa partnership, Legambiente coinvolgerà Legacoop Agroalimentare e le cooperative aderenti nelle proprie iniziative, garantendo visibilità alla collaborazione e condividendo conoscenze, esperienze e buone pratiche per costruire insieme un futuro forestale sostenibile e innovativo".. Il Protocollo prevede una collaborazione strutturata su più livelli. Legacoop Agroalimentare entrerà a far parte attiva del Forum Foreste promosso da Legambiente, articolato nell’iniziativa nazionale “La Bioeconomia delle Foreste” e negli eventi territoriali “Foreste in Tour”, e contribuirà al dibattito pubblico, alla diffusione di buone pratiche e alla costruzione di politiche forestali orientate alla transizione ecologica. Al tempo stesso, le cooperative forestali saranno coinvolte in iniziative di tutela, compensazione ambientale e manutenzione del territorio in modo da favorire interventi concreti e radicati nelle comunità locali.vrà una durata di tre anni e sarà accompagnata da un gruppo di lavoro congiunto incaricato di coordinare le attività e definire eventuali accordi attuativi. Legacoop Agroalimentare contribuirà a valorizzare il Forum Foreste e rafforzare un percorso comune che guarda al futuro dei boschi italiani come bene collettivo da curare, valorizzare e rendere motore di coesione territoriale.Allo stesso tempoondivisa che metta al centro i temi legati alla crescita delle cooperative e alla nascita di nuove, alla gestione sostenibile del bosco, al superamento della frammentazione e al creare reddito.Legacoop Agroalimentare e Legambiente ribadiscono che la transizione ecologica passa anche - e soprattutto - dalla gestione intelligente e condivisa delle foreste, dove ambiente, lavoro e comunità possono crescere insieme.