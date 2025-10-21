Milano 13:18
42.812 +0,99%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:18
9.435 +0,33%
Francoforte 13:18
24.309 +0,21%

Londra: andamento negativo per Bunzl

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il distributore di confezioni e materiali per l'igiene, con un ribasso del 2,29%.

L'andamento di Bunzl nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Bunzl è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,55 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,45. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
