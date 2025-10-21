Milano 13:18
42.812 +0,99%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:18
9.435 +0,33%
Francoforte 13:18
24.309 +0,21%

Londra: movimento negativo per Coca Cola HBC

Migliori e peggiori, In breve
Retrocede il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, con un ribasso del 2,88%.
