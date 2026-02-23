New York: positiva la giornata per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande
, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coca-Cola Europacific Partners
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'esame di breve periodo di Coca-Cola Europacific Partners
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 108,5 USD e primo supporto individuato a 106,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 110,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)