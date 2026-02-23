Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

New York: positiva la giornata per Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coca-Cola Europacific Partners rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Coca-Cola Europacific Partners classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 108,5 USD e primo supporto individuato a 106,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 110,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```