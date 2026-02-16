Milano
17:28
45.475
+0,10%
Nasdaq
13-feb
24.733
0,00%
Dow Jones
13-feb
49.501
+0,10%
Londra
17:28
10.468
+0,21%
Francoforte
17:28
24.822
-0,37%
Lunedì 16 Febbraio 2026, ore 17.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: movimento negativo per Glencore
Londra: movimento negativo per Glencore
Migliori e peggiori
,
In breve
16 febbraio 2026 - 13.00
Si muove verso il basso l'
azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, con una flessione dell'1,90%.
Condividi
Leggi anche
Londra: risultato positivo per Glencore
Londra: amplia l'ascesa Glencore
Londra: balza in avanti Glencore
Londra: performance negativa per Glencore
Titoli e Indici
Glencore
-0,67%
Altre notizie
Londra: andamento negativo per Glencore
Londra: andamento sostenuto per Glencore
Londra: positiva la giornata per Glencore
Londra: positiva la giornata per Glencore
Londra: calo per Glencore
Rio Tinto si sfila: saltano le trattative di fusione con Glencore per divergenze sul prezzo
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto