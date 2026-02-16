Milano 17:28
45.475 +0,10%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:28
10.468 +0,21%
Francoforte 17:28
24.822 -0,37%

Londra: movimento negativo per Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Glencore
Si muove verso il basso l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, con una flessione dell'1,90%.
Condividi
```