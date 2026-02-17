New York: sviluppi positivi per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coca-Cola Europacific Partners
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coca-Cola Europacific Partners
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Coca-Cola Europacific Partners
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 105,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 101. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 109,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)