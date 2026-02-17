Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: sviluppi positivi per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,24%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coca-Cola Europacific Partners evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coca-Cola Europacific Partners rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Coca-Cola Europacific Partners è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 105,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 101. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 109,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
