Milano 13:19
42.800 +0,96%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:19
9.434 +0,32%
Francoforte 13:19
24.308 +0,20%

Londra: scambi al rialzo per RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per RELX
Apprezzabile rialzo per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.
Condividi
```